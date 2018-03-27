В Сочи заложат сад сакуры в знак русско-японской дружбы

В Сочи 6 апреля заложат сад сакуры, который будет символизировать русско-японскую дружбу

Церемония пройдет в Имеретинской низменности. В ней примут участие представители посольства Японии в России, центра «Кайдзен», сочинской школы японского языка.

Участники церемонии посадят 18 саженцев сакуры. Высаживать деревья в саду русско-японской дружбы планируют каждую весну, сообщили в пресс-службе курорта «Имеретинский».

Инициаторы проекта планируют учредить фестиваль японской культуры. Его собираются проводить в Сочи каждый год, во время цветения сакуры.