В Адыгее отменили все развлекательные мероприятия из-за пожара в Кемерове
В связи с трагедией в Кемерово в Адыгее отменили и перенесли ряд развлекательных мероприятий
Об этом сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Так, 26 марта отменен концерт, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ. Кроме того, в Национальном театре Адыгеи не состоится спектакль «Женихи».
На апрель перенесена премьера первого адыгского мюзикла «Солнце нартов», который должны были представить артисты из Кабардино-Балкарии в концертном зале «Нальмэс» в Майкопе.
По информации управления культуры республиканской столицы, конкурс «Жемчужины Майкопа» переносится на 4 и 5 апреля. В Адыгейском госуниверситете принято решение о переносе даты проведения студенческого фестиваля «Весна АГУ-2018».
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