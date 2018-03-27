В Адыгее отменили все развлекательные мероприятия из-за пожара в Кемерове

Адыгея, Вся Россия

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В связи с трагедией в Кемерово в Адыгее отменили и перенесли ряд развлекательных мероприятий

Об этом сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Так, 26 марта отменен концерт, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ. Кроме того, в Национальном театре Адыгеи не состоится спектакль «Женихи».

На апрель перенесена премьера первого адыгского мюзикла «Солнце нартов», который должны были представить артисты из Кабардино-Балкарии в концертном зале «Нальмэс» в Майкопе.

По информации управления культуры республиканской столицы, конкурс «Жемчужины Майкопа» переносится на 4 и 5 апреля. В Адыгейском госуниверситете принято решение о переносе даты проведения студенческого фестиваля «Весна АГУ-2018».

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Как сообщали Юга.ру, траурные мероприятия в память о погибших во время пожара прошли в Беслане. В Ростове в 15:30 проведут заупокойное богослужение в Старо-Покровском храме на улице Большой Садовой.

В Краснодаре в 19:00 проведут траурные мероприятия у Войскового собора князя Александра Невского на улице Постовой. В храмах Кубани заупокойные состоятся службы. В центре Сочи в память о погибших установили народный мемориал и отключили музыкальные трансляции.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который начался 25 марта, унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок. Главное о происходящем после этого читайте в нашем сводном материале.

Культурное наследие Траур

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