В Адыгее отменили все развлекательные мероприятия из-за пожара в Кемерове

В связи с трагедией в Кемерово в Адыгее отменили и перенесли ряд развлекательных мероприятий

Об этом сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Так, 26 марта отменен концерт, посвященный Дню войск национальной гвардии РФ. Кроме того, в Национальном театре Адыгеи не состоится спектакль «Женихи».

На апрель перенесена премьера первого адыгского мюзикла «Солнце нартов», который должны были представить артисты из Кабардино-Балкарии в концертном зале «Нальмэс» в Майкопе.

По информации управления культуры республиканской столицы, конкурс «Жемчужины Майкопа» переносится на 4 и 5 апреля. В Адыгейском госуниверситете принято решение о переносе даты проведения студенческого фестиваля «Весна АГУ-2018».