В Ингушетии объявили траур после пожара в кемеровском ТЦ
В Ингушетии и еще нескольких регионах России объявили траур после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»
Траур объявлен в Приморском крае, Бурятии, Екатеринбурге и Ингушетии. До 29 марта во Владивостоке, а также на всей территории Бурятии и Ингушетии отменят развлекательные мероприятия и телепередачи, сообщает «Коммерсантъ».
Общероссийский траур пока не объявлялся.
Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело. По данным главы МЧС Владимира Пучкова, при пожаре погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
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