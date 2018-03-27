В Ингушетии объявили траур после пожара в кемеровском ТЦ

В Ингушетии и еще нескольких регионах России объявили траур после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

Траур объявлен в Приморском крае, Бурятии, Екатеринбурге и Ингушетии. До 29 марта во Владивостоке, а также на всей территории Бурятии и Ингушетии отменят развлекательные мероприятия и телепередачи, сообщает «Коммерсантъ». Общероссийский траур пока не объявлялся.