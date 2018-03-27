В Краснодаре пройдет акция памяти погибших во время пожара в Кемерове

В центре Краснодаре 27 марта пройдет акция памяти погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Траурные мероприятия пройдут в 19:00 у Войскового собора князя Александра Невского на улице Постовой, 26. В ней примут участие представители казачества, молодежь, прихожане храма, сообщает «Кубань 24». Официально власти Краснодарского края, как и власти всей страны, траур пока не объявили. Обновлено: 28 марта объявили днем траура в России

В отсутствие решения на федеральном уровне самостоятельно траур объявили в пяти регионах РФ: в Саратовской области, Ингушетии, Екатеринбурге, Приморском крае и Бурятии.

Как сообщали Юга.ру, траурные мероприятия в память о погибших во время пожара прошли в Беслане, в Ростове-на-Дону заупокойное богослужение пройдет в Старо-Покровском храме в Ростове (улица Большая Садовая, 113 б) в 15:30, службы состоятся и в храмах Краснодарского края. В центре Сочи в память о погибших установили народный мемориал и отключили музыкальные трансляции.