В Ростове пройдет панихида по погибшим в Кемерове

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27 марта в Ростове в Старо-Покровском храме состоится заупокойное богослужение по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершит заупокойное богослужение по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерове.

«Русская православная церковь скорбит вместе со всей страной о погибших и пострадавших в этой чудовищной катастрофе. И конечно, необходимо самое тщательное и всестороннее расследование причин трагедии, виновные должны понести серьезное наказание», — прокомментировал трагедию руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Заупокойная лития состоится в Старо-Покровском храме в Ростове (ул. Большая Садовая, 113 б). Начало в 15:30.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже комплекса, где расположены детский развлекательный центр, каток и три кинозала. Число жертв пожара достигло 64 человек. Во время пожара в торговом центре не сработали ни сигнализация, ни автоматическая система пожаротушения.

Ростов-на-Дону Церковь

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