В Беслане в школе № 1 почтили память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ

В Беслане провели акцию «Свеча памяти» в школе № 1, которую в сентябре 2004 захватили террористы

Жители Беслана пришли в спортзал школы. Они выложили из свечей слова «Кемерово скорбим» и почтить память погибших. Среди участников акции были активисты комитета «Матери Беслана» и бывшие заложники школы, пишут «Известия» .

Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта в детской комнате. Возбуждено уголовное дело. Погибли 64 человека. Установлено, что во время пожара в кемеровском ТЦ охранник выключил сигнализацию, а пожарные выходы были заблокированы.

В связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ страны.

Утром 1 сентября 2004 года в Беслане во время торжественной линейки вчесть начала учебного года группа террористов захватила здание средней школы №1. Вооруженные боевики в течение трех дней держали в заложниках 1,1 тыс. человек — детей, их родителей и родственников, сотрудников школы. Среди заложников было много детей дошкольного возраста, которых родители взяли с собой на линейку. Людей держали в спортзале, тренажерном зале, душевых и столовой. Некоторые помещения заминировали боевики, нам были смертники. Расстрелы первых заложников начались еще 1 сентября, на протяжении всех трех дней осады удерживаемым в школе не хватало воды и пищи.

Террористы потребовали переговоров с президентами Ингушетии и Северной Осетии, а также экс-главой МВД РФ Владимиром Рушайло. На второй день были выдвинуты требования о выводе федеральных сил из Чеченской Республики и признания независимости Чечни.

Днем 3 сентября в спортзале школы произошло два взрыва, частично обрушилась крыша. Боевики открыли беспорядочный огонь по заложникам, пытавшимся покинуть здание и остающимся внутри. В 13:10 был отдан приказ о начале активной фазы операции по обезвреживанию террористов. В 14:51 в школе начался пожар. Операция по ликвидации террористов длилась почти до полуночи 3 сентября.

Во время теракта в Беслане погибло 334 человека: 186 детей; 118 родственников и друзей учеников, 17 сотрудников школы, 10 сотрудников ФСБ, 2 спасателя МЧС и 1 сотрудник МВД.

К утру 4 сентября в больницы Беслана и Владикавказа поступило свыше 700 раненых, более половины которых составили дети. Общее количество пострадавших превысило 800 человек.