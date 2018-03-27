В Сочи в память о погибших в Кемерове установили народный мемориал

В центре Сочи в память о погибших в кемеровском торговом центре установили народный мемориал и отключили музыкальные трансляции

На центральной пешеходной улице Навагинской горожане установили черную мемориальную доску. На ней изображена горящая поминальная свеча и сделана надпись: «Кемерово 25.03.2018 "Зимняя вишня". Скорбим вместе с Вами». Рядом парковая скульптура «Крокодил Гена и Чебурашка». Сюда приносят цветы и детские игрушки.

Сочинское концертно-филармоническое объединение приостановило вещание медийных проектов «Радио "Театр"» и «Радио "Музыка"» с 26 по 28 марта, сообщили в пресс-службе объединения. Музыка не звучит на улице у Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.

Во всех сочинских храмах проходят поминальные панихиды.