В Сочи в память о погибших в Кемерове установили народный мемориал

Краснодарский край

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В центре Сочи в память о погибших в кемеровском торговом центре установили народный мемориал и отключили музыкальные трансляции

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На центральной пешеходной улице Навагинской горожане установили черную мемориальную доску. На ней изображена горящая поминальная свеча и сделана надпись: «Кемерово 25.03.2018 "Зимняя вишня". Скорбим вместе с Вами». Рядом парковая скульптура «Крокодил Гена и Чебурашка». Сюда приносят цветы и детские игрушки.

Сочинское концертно-филармоническое объединение приостановило вещание медийных проектов «Радио "Театр"» и «Радио "Музыка"» с 26 по 28 марта, сообщили в пресс-службе объединения. Музыка не звучит на улице у Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской.  

Во всех сочинских храмах проходят поминальные панихиды.

В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что администрация и глава города Анатолий Пахомов от имени всех жителей выражают искренние соболезнования родным и близким погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

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Как сообщали Юга.ру, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже комплекса, где расположены детский развлекательный центр, каток и три кинозала.

По данным на 12:00 26 марта, число жертв пожара достигло 64 человек. Большинство из них отравились продуктами горения. Также во время пожара в контактном зоопарке погибли около 200 животных.

Пожары Сочи Траур

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