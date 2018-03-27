Полиция рассказала обстоятельства аварии с трамваем в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре никто не пострадал во время ДТП с трамваем

Руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко рассказал Юга.ру, что ДТП случилось в 9:20 на пересечении улиц Шевченко и Бершанской. По предварительным данным, водитель КамАЗа на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу трамваю № 9. трамвай сошел с рельсов, внутри находились 14 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам Коноваленко, сейчас трамвай поднимают, чтобы поставить на рельсы и возобновить движение. Он уточнил, что это был не мусоровоз, как ранее сообщали в КТТУ, а груженый землей КамАЗ из Адыгеи.

ДТП Краснодар Трамвай
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