В Краснодаре мусоровоз врезался в трамвай

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В Пашковском микрорайоне Краснодара утром 27 марта произошло ДТП с трамваем
В пресс-службе КТТУ рассказали Юга.ру, что в трамвай врезался мусоровоз. Вагон сошел с рельсов, движение трамваев остановилось.
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