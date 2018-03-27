В Краснодаре мусоровоз врезался в трамвай

Краснодарский край

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В Пашковском микрорайоне Краснодара утром 27 марта произошло ДТП с трамваем

В пресс-службе КТТУ рассказали Юга.ру, что в трамвай врезался мусоровоз. Вагон сошел с рельсов, движение трамваев остановилось.

ДТП Краснодар Трамвай
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