Около 20 тыс. мексиканских болельщиков приедут в Ростов на ЧМ-2018

Ростовская область

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В Ростов на ЧМ-2018 приедут около 20 тыс. болельщиков, 23 июня на «Ростов-Арене» пройдет матч Южная Корея — Мексика

«Активную позицию занимают посольства команд тех стран, которые будут у нас принимать участие в играх. Скажем, посол Мексики довел до нас такую информацию, что большинство пребывающих к нам мексиканцев, их ожидается порядка 20 тыс. человек», — сообщил в докладе директор МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» Василий Зырянов.

Он добавил, что многие болельщики не будут знать английского языка. Буклеты с информацией на разных языках будут распространяться в аэропортах, гостиницах, волонтерских центрах. 

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).

Болельщики Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена» ЧМ-2018

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