На Кубани будут судить трех мужчин, пытавшихся примкнуть к ИГИЛ

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинение по уголовному делу делу в отношении троих граждан Таджикистана, которых обвинили в попытке примкнуть к террористической организации

По версии следствия, с начала января по 15 марта 2017 года мужчины пытались выехать в Турцию, чтобы потом на территории Сирии присоединиться к «Исламскому государству». Однако 14 и 15 марта их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ в краснодарском аэропорту, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Уголовное дело направлено прокурором в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.