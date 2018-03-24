В Краснодаре из-за пожара эвакуировали детскую краевую больницу

Краснодарский край

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В Краснодаре произошел пожар в детской краевой больнице на ул. Площадь Победы, 1

Информация о возгорании поступила в МЧС в 20:16. Прибывшие на место пожарные потушили пожар к 20:35. Пациентов и персонал эвакуировали — всего около 150 человек.

«Площадь пожара составила 1 кв. метр. Горели б/у вещи на лестничном марше. При пожаре никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания устанавливаются.

Краснодар Пожары
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В Краснодаре из-за пожара эвакуировали детскую краевую больницу
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