В Краснодаре из-за пожара эвакуировали детскую краевую больницу

В Краснодаре произошел пожар в детской краевой больнице на ул. Площадь Победы, 1

Информация о возгорании поступила в МЧС в 20:16. Прибывшие на место пожарные потушили пожар к 20:35. Пациентов и персонал эвакуировали — всего около 150 человек.

«Площадь пожара составила 1 кв. метр. Горели б/у вещи на лестничном марше. При пожаре никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины возгорания устанавливаются.