«Кубань» дома уступила «Балтике» в матче ФНЛ

Футболисты «Кубани» уступили калининградской «Балтике» в 29-м туре Футбольной национальной лиги

Встреча, прошедшая на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил нападающий калининградцев Сенин Себай.

По результатам тура «Кубань» с 34 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, «Балтика» с 49 очками занимают пятое место.

В следующем туре «Кубань» 31 марта встретится в гостях с «Енисеем».