В Сочи спрогнозировали грозу и сход лавин

В Сочи 24 марта ожидают ухудшение погоды

Утром и днем 24 марта синоптики прогнозируют местами сильный дождь и грозу. С вечера 23 марта и в течение суток на курорте ожидается ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с. Жителям и гостям курорта рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и рекламными баннерами, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В горах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря с 23 по 25 марта — лавиноопасно. При возникновении чрезвычайных ситуаций просят звонить по номеру 112.