В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы

В Адыгее среднемесячная номинальная зарплата увеличилась до 24,2 тыс. рублей

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли республики Олег Топоров. По его словам, реальная заработная плата, которая в течение 2017 года и двух предыдущих лет имела отрицательное значение, по итогам года выросла и составила 100,7%.

«Среднемесячная номинальная заработная плата за год выросла на 4,9%. Это 24,2 тыс. рублей. При этом индекс потребительских цен снизился на 2,9% и составил 104,2%. В 2016 году он был 107,1%. Помимо снижения темпов инфляции, на рост реальной заработной платы повлияли результаты исполнения в республике майских указов. Выросла и покупательская способность населения. При этом в январе положительный тренд сохранился и составил 118,3%», — сказал Топоров.

По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в 2018 году ожидается продолжение роста реальной заработной платы. Теперь она будет увеличиваться за счет повышения минимального размера оплаты труда. С 1 мая МРОТ приравнивается к прожиточному минимуму и составит 11 тыс. 163 рублей. Кумпилов пообещал в этом году увеличить финансовую поддержку республиканских СМИ.