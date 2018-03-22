На Кубани проведут инвентаризацию всех коммерческих объектов

В Краснодарском крае для пополнения бюджета будет проведена инвентаризация всех коммерческих объектов

Этот вопрос обсудили на прошедшем в Краснодаре заседании рабочей группы по наполнению доходной части консолидированного бюджета региона.

Министр финансов края Сергей Максименко сообщил, что пополнение региональной казны на сумму более 323 млн рублей возможно за счет дополнительных поступлений по налогу на недвижимое имущество, в отношении которого налоговая база формируется от кадастровой стоимости. Речь идет о недвижимости, которая используется в коммерческих целях и находится в собственности индивидуальных предпринимателей.

«Эффективность взаимодействия предложено отработать на примере Краснодара и, в случае положительных результатов, рекомендовать к применению в городах и районах края», — сообщили в пресс-службе краевого министерства финансов.

До 1 июля предложено провести в Краснодаре сплошную инвентаризацию всех коммерческих объектов, начав с самых больших помещений. В дальнейшем эту практику планируется распространить на все муниципалитеты.

По данным ведомства, в 2017 году в краевой столице в перечень объектов коммерческого назначения включили 7220 объектов — в основном помещения находятся в собственности физлиц, которые являются индивидуальными предпринимателями и используют недвижимость в коммерческих целях. В соответствии со ст. 378.2 Налогового кодекса РФ они должны платить налог на имущество от кадастровой стоимости.