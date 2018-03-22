В Ростове после ЧМ детям могут разрешить бесплатно посещать матчи на «Ростов-Арене»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил после ЧМ сделать посещение матчей на «Ростов-Арене» для детей до 13 лет бесплатным

Василий Голубев предложил сенаторам Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018 после мундиаля сделать посещение матчей на стадионе «Ростов-Арена» для детей до 13 лет бесплатным.

«В сопровождении взрослого ребята вполне могли бы приходить на «Ростов-Арену» бесплатно, такая практика достаточно успешно показала себя в Австрии, например. Попробуем ее внедрить и у нас», — приводит пресс-служба слова губернатора.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).