ТМТП за год вложил в развитие производства 343 млн рублей инвестиций

В 2017 году на развитие портовой инфраструктуры Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) направили 350,4 млн рублей

Это на 32% больше, чем показатель 2016 года. В прошлом году Туапсинский морской торговый порт продолжил реализацию инвестиционных программ, направленных на поддержание существующих мощностей. Например, по программе техперевооружения купили полноповоротный кран-манипулятор Mantsinen K200 (ЕS) в комплекте с двумя грейферами по 6 куб. метров, ковшовый фронтальный погрузчик Liebherr, четыре грейфера, в том числе и два радиоуправляемых объемом 18 куб. метров, навесное оборудование для колесной техники и портальных кранов.

Кроме этого, в прошлом году направили деньги на приобретение двух автопогрузчиков-сцепок. Планируется, что их введут в эксплуатацию в этом году. Всего на покупку перегрузочного оборудования в 2017 году потратили 232,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе ТМТП.

Расходы на дальнейшую реализацию инвестпроектов по реконструкции Туапсинского зернового терминала и увеличению пропускной способности комплекса ро-ро грузов составили 63,5 млн рублей. В прошлом году провели основную часть проектных и подготовительных работ. В 2018 году в порту планируют перейти к строительству новых мощностей.

По комплексной программе по снижению содержания угольной пыли в атмосферном воздухе, в прошлом году ТМТП потратил 14,2 млн рублей. Деньги выделили на изготовление и монтаж оградительных массивов высотой 4 метров. Ограждающие конструкции такого типа дополнительно установили на наиболее ветронагруженных участках обработки углей. Согласно официальным рекомендациям, ограждающие массивы признаны одной из наиболее эффективных мер по снижению содержания угольной пыли в воздухе.

Еще 4,7 млн рублей в прошлом году направили на поддержание существующих мощностей нефтеналивного района. Деньги потратили на строительство защитных сооружений и завершение работ по модернизации систем противоаварийной защиты и пожарной сигнализации.

Помимо инвестиций в развитие производственных мощностей, ТМТП реализует программы по улучшению всех сфер жизнедеятельности порта. В 2017 году 5,3 млн рублей выделили на модернизацию системы наружного освещения территории порта. В том числе, средства были предназначены для замены всех газоразрядных ртутьсодержащих ламп и ламп накаливания на гораздо более экологичные и экономичные светодиодные. Уточняется, что благодаря этому, за прошлый год расходы ТМТП на электропотребление снизились на 2 млн рублей.

На повышение энергоэффективности и экологичности деятельности порта направлен и другой инфраструктурный проект. Это строительство газопровода и перевод котельных порта на газ. Расходы по проекту составили в прошлом году 3,2 млн рублей, его планируют завершить в 2019 году. Общая стоимость работ составит около 20 млн рублей.

В рамках программы развития в 2017 году 1,3 млн рублей направили на переоснащение судов спасательными средствами и устройствами связи, 4,9 млн рублей — на оборудование по обеспечению пожарной безопасности и природоохранные мероприятия, 2,9 млн рублей — оборудование связи и IT. Также деньги выделяли на приобретение материальных и нематериальных активов, необходимых для стабильной работы порта и его комплексного развития.