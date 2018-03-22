Ростуризм сообщил о рекордном турпотоке в 2017 году

Краснодарский край, Вся Россия

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Ростуризм зафиксировал рекордный объем турпотока в России в 2017 году

По данным пресс-служба ведомства, поездки по стране за год совершили более 81 млн человек. Среди них как жители России, так и иностранцы. Внутренний турпоток составил 56,5 млн человек, при этом въехали в Россию из других стран 24,5 млн путешественников, сообщает RT.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. С 2010 года суммарный турпоток вырос на 20%, а внутренний — на 85%.

Курорты и туризм
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