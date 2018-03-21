В Адыгее только пять семей захотели получить ежемесячные выплаты на второго ребенка

Адыгея попала в число регионов, недостаточно активно реализующих программу по ежемесячным выплатам из средств материнского капитала при рождении второго ребенка

Об этом глава Минтруда РФ Максин Топилин заявил 21 марта на заседании Пенсионного фонда России.

В отделении ПФР по Республике Адыгея отметили, что принимают все возможные меры для информирования граждан о новой возможности распоряжения средствами материнского капитала. Однако выплата носит заявительный характер.

«С начала года по 21 марта принято только пять заявлений на получение ежемесячной выплаты за счет средств маткапитала при рождении второго ребенка. Двум заявителям средства уже перечислены, остальные выплаты будут осуществлены в соответствии с установленными сроками», — прокомментировали в ОПФР по Адыгее.

Специалисты связывают невысокий спрос этой выплаты с большей востребованностью других способов использования средств маткапитала, таких как жилье или образование. Кроме того, существуют ограничения по уровню доходов семьи. Так, ежемесячные выплаты полагаются семьям, где среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину размера прожиточного минимума, установленного в регионе. В Адыгее этот показатель равен 14 тыс. 755 рублям.

Адыгея своевременно подготовила необходимый пакет документов для определения федеральной субвенции по выплатам на рождение первого ребенка. В результате республика получила более 41,1 млн рублей на 2018 год.

Министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза отметил, что в республике в полной мере реализуются все федеральные и республиканские программы по поддержке материнства и детства.

По данным на 19 марта 2018 года, в Адыгее родилось 813 детей, из них 288 — первые дети в семье, 306 — вторые.

Как сообщали Юга.ру, 30 января министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин посетил Адыгею. В ходе рабочего визита он оценил работу механизма по выплатам при рождении первого ребенка.