Университеты Адыгеи и Дамаска договорились о продлении сотрудничества

В Адыгею прибыл президент Дамасского университета, доктор Мухаммад Махер Кабакиби

Целью визита стала пролонгация договора о сотрудничестве между Адыгейским государственным университетом (АГУ) и Дамасским университетом, который является старейшим в арабском мире и вторым по величине университетом после Каирского.

Договор был подписан в Дамаске в 2012 году на пятилетний период. Сотрудничество предусматривает совместную работу по нескольким направлениям литературы и культуры России, а также в области преподавания арабского языка на факультете иностранных языков Адыгейского университета.

Преподаватель факультета иностранных языков АГУ Хасан Шеожев, который учился в Дамасском университете, организовал клуб любителей арабского языка и арабской каллиграфии.

Сегодня в АГУ обучается более 50 студентов — уроженцев Сирии, отметили в пресс-службе вуза.

В программе пребывания Мухаммада Махера Кабакиби — знакомство с учебными и научными структурами АГУ, встреча с преподавателями и студентами.