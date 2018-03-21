В Геленджике на улице нашли ручную гранату

Краснодарский край

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В Геленджике на улице Херсонской 21 марта нашли гранату

Около 10:00 в полицию поступило сообщение о предмете, похожем на гранату. Территорию вокруг оцепили. Приехавший сотрудник военкомата определил, что это, предположительно, ручная граната Ф-1.

«На место прибыли сотрудники войсковой части города Новороссийска и вывезли гранату для дальнейшей утилизации», — цитирует начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Геленджика Александра Горбунова пресс-служба администрации курорта.

Геленджик Оружие
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