В Чечне осудили двоих мужчин за попытку и примкнуть к ИГИЛ в Сирии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор двум жителям Чечни, которые пытались вступить в ряды ИГИЛ

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

«Установлено, что Адам Сугаипов и Юни Мурдиев, разделяя религиозную идеологию экстремистского характера, для вступления в состав незаконного вооруженного формирования решили вместе уехать в Сирию через Турцию. Их задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Краснодара», — цитирует Катькало «Интерфакс».

Мужчин признали виновными по статье УК РФ «Приготовление к участию в деятельности террористической организации». Одного из них приговорили к семи годам, другого — к восьми годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.