«Локомотив-Кубань» обыграл «Реджо Эмилию» в полуфинале Еврокубка и повторил рекорд по количеству побед

Краснодарский край

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Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в первом полуфинальном матче Еврокубка переиграли итальянский клуб «Реджо Эмилия»

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 82:65 (19:15, 24:13, 20:23, 19:14).

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал центровой Брайан Квале, на счету которого 16 очков и 4 подбора. По 11 очков набрали Фрэнк Элегар и Крис Бэбб.

За игрой с трибун краснодарского «Баскет-холла» наблюдали 6 тыс. 367 болельщиков.

Смотрите фоторепортаж:

Красно-зеленые по-прежнему остаются единственной командой в Еврокубке, которая не проиграла ни одного матча. Сегодняшняя победа стала 19-й подряд для краснодарцев. Таким образом, они повторили личный рекорд со времен сезона-2014/15.

Следующий поединок серии до двух побед пройдет 23 марта на Апеннинах. Если финалист не будет выявлен, третья игра состоится в Краснодаре 26 марта. Победитель встретится в финале с лидером пары «Дарушшафака» (Турция) — «Бавария» (Германия). Обладатель Еврокубка получит путевку в Евролигу сезона-2018/19.

Баскетбол ПБК «Локомотив-Кубань»
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