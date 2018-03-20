«Локомотив-Кубань» обыграл «Реджо Эмилию» в полуфинале Еврокубка и повторил рекорд по количеству побед
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в первом полуфинальном матче Еврокубка переиграли итальянский клуб «Реджо Эмилия»
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 82:65 (19:15, 24:13, 20:23, 19:14).
Самым результативным игроком в составе «Локо» стал центровой Брайан Квале, на счету которого 16 очков и 4 подбора. По 11 очков набрали Фрэнк Элегар и Крис Бэбб.
За игрой с трибун краснодарского «Баскет-холла» наблюдали 6 тыс. 367 болельщиков.
Смотрите фоторепортаж:
Красно-зеленые по-прежнему остаются единственной командой в Еврокубке, которая не проиграла ни одного матча. Сегодняшняя победа стала 19-й подряд для краснодарцев. Таким образом, они повторили личный рекорд со времен сезона-2014/15.
Loko is the only team to reach 19-0 winning streak in @eurocup season... Again.— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) March 20, 2018
Let's break it, shall we?#SemiFinals pic.twitter.com/Hj5jaSUUqo
Следующий поединок серии до двух побед пройдет 23 марта на Апеннинах. Если финалист не будет выявлен, третья игра состоится в Краснодаре 26 марта. Победитель встретится в финале с лидером пары «Дарушшафака» (Турция) — «Бавария» (Германия). Обладатель Еврокубка получит путевку в Евролигу сезона-2018/19.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.