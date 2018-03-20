В Сочи строительным компаниям за снос самостроев предоставят земельные участки
Власти Сочи планируют привлекать к демонтажу самостроев строительные коммерческие организации
Взамен понесенных расходов им будут передавать в пользование земельные участки, на которых велась незаконная стройка. Уже начался прием заявок от строительных организаций, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
В первую очередь самострои будут сносить в гостевых зонах курорта и Имеретинской низменности.
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