Владимир Путин проведет прямую линию после инаугурации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет прямую линию после официального вступления в должность

«Прямая линия — сложившийся формат общения Владимира Путина с населением, представителями общественности и экспертами. Глава государства отвечает на вопросы граждан, которые поступают в различных форматах — из зала, по телефону, через соцсети и видеообращения, а также во время прямых включений из регионов. Мероприятие проводили в том числе в 2008–2011 годах, когда Путин занимал должность премьер-министра. В этот период оно называлось "Разговор с Владимиром Путиным"», — пояснил Песков.

Последние несколько лет прямая линия проходила в апреле. В прошлом году ее провели в июне. Самая долгая прямая линия была в 2013 году. Тогда она длилась 4 часа 47 минут.

Согласно закону, инаугурация президента должна состояться не ранее чем на 30-й день после объявления официальных итогов выборов. В 2012 году Путин вступил в должность 7 мая, пишут «Известия».

Как сообщали Юга.ру, действующий президент России Владимир Путин 18 марта побил рекорд по числу голосов на выборах в истории постсоветской России.