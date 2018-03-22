Строительная компания «Краснодарская-1» отметила 35-летие трудовой деятельности
В марте 2018 года застройщику АО МПМК «Краснодарская-1» исполняется 35 лет
За три с половиной десятилетия строительная компания «Краснодарская-1» ввела в эксплуатацию больше 886 000 квадратных метров жилья в Тверской области, Республике Адыгея и Краснодарском крае, причем заявленные сроки строительства компания не нарушила ни разу.
Кроме жилых зданий и комплексов СК строит дома-интернаты, производственные цеха, реабилитационные центры и спортивно-оздоровительные комплексы.
Фоторепортаж:
Два крупных проекта компании в Краснодаре — строящийся жилой комплекс бизнес-класса «Арбат» в старом центре города и сданный ЖК комфорт-класса «Москва» на улице Российской. В Новороссийске компания возводит ЖК «Кутузовский».
Самая большая ценность и гордость компании — высококвалифицированные работники. Доброе имя АО МПМК «Краснодарская-1» создают бригадиры, инженеры, прорабы, мастера, каменщики, монтажники, штукатуры-маляры, сварщики, механизаторы и руководитель компании Аслан Юсуфович Нехай. Кандидат экономических наук и заслуженный строитель Российской Федерации и Кубани, он возглавляет профессиональный коллектив уже тридцать лет.
В честь круглой даты компания «Краснодарская-1» решила порадовать тех, ради кого ее сотрудники каждый день создают качественное жилье не только в Краснодаре, но и в Новороссийске (там строится «Кутузовский», масштабный ЖК у моря). До конца марта покупатели квартир в «Москве», «Арбате» и «Кутузовском» могут получить тридцать квадратных метров в подарок. Подробности на официальных сайтах ЖК «Москва», ЖК «Арбат» и ЖК «Кутузовский».
Кроме того, застройщик анонсировал, что в апреле стартует розыгрыш ценных призов, приуроченный к 35-летию компании. Среди призов — путешествие за границу, смартфон и автомобиль.
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