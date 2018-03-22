Строительная компания «Краснодарская-1» отметила 35-летие трудовой деятельности

В марте 2018 года застройщику АО МПМК «Краснодарская-1» исполняется 35 лет

За три с половиной десятилетия строительная компания «Краснодарская-1» ввела в эксплуатацию больше 886 000 квадратных метров жилья в Тверской области, Республике Адыгея и Краснодарском крае, причем заявленные сроки строительства компания не нарушила ни разу. Кроме жилых зданий и комплексов СК строит дома-интернаты, производственные цеха, реабилитационные центры и спортивно-оздоровительные комплексы.

Два крупных проекта компании в Краснодаре — строящийся жилой комплекс бизнес-класса «Арбат» в старом центре города и сданный ЖК комфорт-класса «Москва» на улице Российской. В Новороссийске компания возводит ЖК «Кутузовский».