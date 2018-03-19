Роскомнадзор за год заблокировал около 8 тыс. пиратских сайтов

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За 2017 год Роскомнадзор заблокировал около 8 тыс. сайтов, размещающих фильмы, сериалы, книги, музыку, программы без разрешения авторов или правообладателей

Показатель увеличился в четыре раза по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году заблокировали 2 тыс. пиратских сайтов.

В 65% случаев на заблокированных сайтах предлагали посмотреть или скачать фильмы. В 2017 году на пиратских ресурсах можно было скачать, например, ленты «Притяжение» Федора Бондарчука и «Интервью с Путиным» Оливера Стоуна.

В ведомстве отметили, что блокировка пиратских ресурсов способствовала росту сборов кинотеатров. В прошлом году совокупный бокс-офис национального кинопроката вырос на 10,9%. Он составил 53,6 млрд рублей. Посещаемость кинотеатров увеличилась на 11,4%, пишут «Известия».

В прошлом году 530 сайтов заблокировали на постоянной основе. Также на постоянной основе ограничили доступ к 459 «зеркалам» пиратских ресурсов, сообщает RT.

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