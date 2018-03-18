Экзит-поллы: Путин выигрывает выборы с результатом не менее 73,9%

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По данным первых экзит-поллов, выборы президента России в четвертый раз выигрывает Владимир Путин

Данными опросов на выходе из избирательных участков от двух мониторинговых организаций делится РИА Новости. Так, по данным ФОМ, за действующего президента страны проголосовали 77% пришедших на участки избирателей, на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8%, на третьем — Владимир Жириновский с 5,9%.

Цифры, публикуемые ВЦИОМ, немного отличаются: у Путина 73,9%, у Грудинина 11,2%, у Жириновского 6,7%.

18 марта россияне в очередной раз выбирали на шестилетний срок главу государства. По данным Центризбиркома, явка на выборах на 18:00 по московскому времени в РФ составила 59,93%.

Владимир Путин Выборы

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