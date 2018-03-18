В Адыгее после выборов пройдет организованный флешмоб «Родина моя». Спустя 10 лет после первого адыгейского флешмоба

В Адыгее, как и во всех регионах России, сразу после окончания голосования состоится праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

В Майкопе флешмоб «Родина моя» состоится в 20:00 на центральной площади. По словам организаторов, в нем примут участие волонтеры, которые помогали в организации избирательной кампании, и жителя города. Они запустят в небо воздушные шары трех цветов, соответствующих российскому флагу.



Планируется, что перед участниками флешмоба выступят представители органов власти и общественных объединений, выскажут свою точку зрения по поводу двух значимых событий — выборов президента РФ, а также воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Затем состоится концерт из 29 номеров звезд адыгской эстрады.



«Перед жителями и гостями республики выступят творческие коллективы — ансамбли "Нальмэс", "Исламей", "Оштен", "Форвард", "Синдика", Магомед Дзыбов, Вячеслав Евтых, Сима Куйсокова и многие другие талантливые артисты», — отметили организаторы флешмоба.

Завершится торжество праздничным фейерверком.



Ровно 10 лет назад, 18 марта 2008 года, Юга.ру писали о первом официально организованном в Адыгее мероприятии с названием «флешмоб».