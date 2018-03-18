Памфилова рассказала о возможном вбросе бюллетеней в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

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Вброс бюллетеней в стационарный ящик для голосования предварительно отмечен на избирательном участке № 62 в Карачаевске в Карачаево-Черкесии

Вброс бюллетеней в стационарный ящик для голосования предварительно отмечен на избирательном участке № 62 в Карачаевске в республике Карачаево-Черкесия. На данный момент ящик опечатан, голосование продолжается в штатном режиме — используется вторая урна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.

«У нас на карте нарушений „Голос“ появилась информация о предполагаемом вбросе в стационарный ящик для голосования на избирательном участке № 62 города Карачаевска Карачаево-Черкесской Республики. Быстро и оперативно решением УИК № 62 ящик для голосования, в который, предположительно, — еще надо проверять — был произведен вброс — сразу опечатан», — рассказала Памфилова.

Информация о предполагаемом вбросе направлена в МВД для проведения проверки.

Выборы Элла Памфилова

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