Памфилова рассказала о рекордной явке на выборах президента

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По данным на 10 утра, в России проголосовало так много людей, как никогда ранее: 16,55% избирателей

О явке сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. На предыдущих выборах президента страны, в 2012 году к этому времени проголосовали лишь 6,53%, в 2008-м — 8,94%, в 2004-м — 8,01%, в 2000-м — 6,36%.

При этом зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что по состоянию на текущий момент явка в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах на целых 28% выше, чем в 2012 году.

18 марта в России проходят выборы президента. Избирательные участки будут работать до 20:00.

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