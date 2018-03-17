«Локомотив-Кубань» в овертайме уступил «Цмоки-Минску» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 17 марта провел матч регулярного чемионата Единой лиги ВТБ в гостях у «Цмоки-Минска»

Игра завершилась со счетом 88:84 (15:16, 19,23, 21,12, 17:21, 16:12). В турнирной таблице Единой лиги ВТБ красно-зеленые с 12 победами и 5 поражениями опустились на четвертую строчку.

Самым результативным игроком матча в составе «Локо» стал Дмитрий Кулагин, набравший 20 очков. У Фрэнка Элегара 17 очков. Крис Бэбб принес краснодарцам 15 очков.

За игрой с трибун минского Falcon Club наблюдали 1 тыс. 75 зрителей.

Следующий матч красно-зеленые проведут на своем паркете 20 марта. В первом матче полуфинала Еврокубка команда Саши Обрадовича сыграет с итальянским «Реджо Эмилия».