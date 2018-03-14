Кадыров сказал, что видел, как девушки сами пристают к его «брату» Слуцкому

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Леонида Слуцкого на фоне историй о возможных домогательствах

В своем твиттере Кадыров выразил мнение, что сообщения о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого — полный бред.

«Возможно, (Слуцкий) сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу», — написал глава Чечни.

Он добавил, что называет Леонида Слуцкого братом, и отметил, что в трудные дни тот был с народом.