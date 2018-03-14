Кадыров сказал, что видел, как девушки сами пристают к его «брату» Слуцкому

Чечня, Вся Россия

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Леонида Слуцкого на фоне историй о возможных домогательствах

В своем твиттере Кадыров выразил мнение, что сообщения о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого — полный бред.

«Возможно, (Слуцкий) сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу», — написал глава Чечни.

Он добавил, что называет Леонида Слуцкого братом, и отметил, что в трудные дни тот был с народом.

Ранее три парламентские журналистки обвинили председателя комитета Госдумы по международным делам, члена ЛДПР Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия Думы по этике планирует рассмотреть жалобу. При этом Слуцкий опровергает обвинения и связывает их с политическим заказом.

8 марта в своем фейсбуке он попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Рамзан Кадыров
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