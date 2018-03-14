Кадыров сказал, что видел, как девушки сами пристают к его «брату» Слуцкому
Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Леонида Слуцкого на фоне историй о возможных домогательствах
В своем твиттере Кадыров выразил мнение, что сообщения о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого — полный бред.
«Возможно, (Слуцкий) сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу», — написал глава Чечни.
Он добавил, что называет Леонида Слуцкого братом, и отметил, что в трудные дни тот был с народом.
Леонида Слуцкого я называю БРАТОМ. Он в трудные дни был с нашим народом. Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом.— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) March 14, 2018
Ранее три парламентские журналистки обвинили председателя комитета Госдумы по международным делам, члена ЛДПР Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Комиссия Думы по этике планирует рассмотреть жалобу. При этом Слуцкий опровергает обвинения и связывает их с политическим заказом.
8 марта в своем фейсбуке он попросил прощения у женщин, которым «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.