Микаил Шишханов передал свои нефинансовые активы на баланс «Рост банка»
Бывший владелец «Бинбанка» активно содействует оздоровлению кредитной организации
Микаил Шишханов завершил передачу своих нефинансовых активов на баланс санируемого «Рост банка». По словам банкира, остались технические детали.
Ранее сообщалось, что «Бинбанку» и «Рост банку» требуется 250-350 млрд рублей для формирования резервов обоих банков. В конце прошлого года Шишханов перевел 75% необходимых средств. В частности, на баланс «Рост банка» были перечислены акции девелоперских компаний «Интеко» и «А101 девелопмент». В свою очередь, «Бинбанк» списал свои субординированные обязательства перед владельцами и АСВ, а также использовал нераспределенную прибыль и эмиссионный доход для покрытия убытков.
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