В Адыгее жителя Саратовской области осудили за кражу топлива на 5 млн рублей
Теучежский районный суд Адыгеи признал 30‑летнего жителя Саратовской области виновным в краже скидочной карты и похищении с помощью нее дизтоплива в разных регионах страны
Установлено, что в апреле 2016 года мужчина похитил со стола кассира на АЗС в Московской области пластиковую карту, предоставляющую возможность заправки дизельным топливом в неограниченном количестве.
«В течение месяца в разных регионах России, в том числе на территории Адыгеи, в сговоре со своим знакомым злоумышленник похищал дизельное топливо и продавал его по заниженной цене. Ущерб, причиненный преступлением, составил 5 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Адыгеи.
Суд назначил мошеннику наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
Соучастник преступления ранее также осужден к четырем годам лишения свободы.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.