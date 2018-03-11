«Ахмат» на своем поле потерпел разгромное поражение от ЦСКА

Грозненский «Ахмат» 11 марта провел матч 22-го тура чемпионата России против московского ЦСКА

Встреча прошла в Чечне и завершилась победой гостей — 0:3.

Счет на 6-й минуте открыл полузащитник армейцев Александр Головин. На 28-й минуте Витиньо удвоил преимущество столичного клуба, забив гол с передачи Бирбаса Натхо. На 68-й минуте Сергей Игнашевич установил окончательный счет встречи.

По итогам 22 туров ЦСКА с 41 очком в активе занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, чеченский клуб с 26 очками идет девятым.

Следующую игру «Ахмат» проведет 18 апреля в гостях у лидера чемпионата России — московского «Локомотива».