«Ахмат» на своем поле потерпел разгромное поражение от ЦСКА
Грозненский «Ахмат» 11 марта провел матч 22-го тура чемпионата России против московского ЦСКА
Встреча прошла в Чечне и завершилась победой гостей — 0:3.
Счет на 6-й минуте открыл полузащитник армейцев Александр Головин. На 28-й минуте Витиньо удвоил преимущество столичного клуба, забив гол с передачи Бирбаса Натхо. На 68-й минуте Сергей Игнашевич установил окончательный счет встречи.
По итогам 22 туров ЦСКА с 41 очком в активе занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, чеченский клуб с 26 очками идет девятым.
Следующую игру «Ахмат» проведет 18 апреля в гостях у лидера чемпионата России — московского «Локомотива».
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