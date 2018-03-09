Правительство утвердило порядок составления реестра чиновников-коррупционеров

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании и порядке ведения реестра чиновников, уволенных в связи с утратой доверия по подозрению в коррупции

Документ опубликован на портале правовой информации.

Реестр чиновников-коррупционеров опубликуют на сайте правительства. Вести его и обновлять в соответствии с информацией от органов власти, спецслужб, госкомпаний, фондов и Центробанка будут в аппарате правительства. В перечне будет указано имя чиновника, место его работы, дата увольнения и сведения о нарушении, которое он допустил.

Исключать коррупционеров из списка будут через пять лет после внесения, после их смерти или в случае, если решение об их увольнении будет отменено.

Как сообщали Юга.ру, за последние несколько лет в связи с тратой доверия в России уволили почти 1,5 тыс. чиновников, совершивших коррупционные преступления. Власти рассчитывают, что опасение попасть в черный список будет дополнительно мотивировать чиновников к соблюдению законов.

Закон об официальном списке уволенных коррупционеров был принят в 2017 году, президент Владимир Путин подписал его в декабре.