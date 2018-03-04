«Ахмат» на выезде проиграл «Арсеналу»
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 4 марта провел матч 21-го тура чемпионата России против «Арсенала»
Первая игра весенней части сезона прошла в Туле и завершилась победой хозяев — 1:0.
Единственный мяч на 92-й минуте забил хавбек тульской команды Горан Чаушич с передачи Артема Дзюбы.
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Таким образом бело-зеленые с 26 очками в активе опустились на восьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, уступив «Арсеналу» седьмое место.
Матч собрал на трибунах стадиона около 9 тыс. зрителей.
Следущий матч команда Михаила Галактионова проведет 11 марта в Грозном, соперником станет московский ЦСКА.
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