«Ахмат» на выезде проиграл «Арсеналу»

Чечня, Вся Россия

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Грозненский футбольный клуб «Ахмат» 4 марта провел матч 21-го тура чемпионата России против «Арсенала»

Первая игра весенней части сезона прошла в Туле и завершилась победой хозяев — 1:0.

Единственный мяч на 92-й минуте забил хавбек тульской команды Горан Чаушич с передачи Артема Дзюбы.

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Таким образом бело-зеленые с 26 очками в активе опустились на восьмую строчку в турнирной таблице премьер-лиги, уступив «Арсеналу» седьмое место.

Матч собрал на трибунах стадиона около 9 тыс. зрителей.

Следущий матч команда Михаила Галактионова проведет 11 марта в Грозном, соперником станет московский ЦСКА.

РФПЛ ФК «Ахмат» Футбол
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