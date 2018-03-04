ФК «Кубань» проиграл «Оренбургу» в первом матче года

Краснодарский край, Вся Россия

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«Кубань» 4 марта провела матч 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги в гостях у «Оренбурга»

Игра прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в ворота краснодарцев на 67-й минуте забил защитник хозяев Адесойе Ойеволе.

По итогам 26 туров «Кубань» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Следующую игру желто-зеленые проведут на своем поле 8 марта, соперником станет «Тамбов».

Как сообщали Юга.ру, вход на первый домашний матч «Кубани» в весенней части сезона для женщин будет бесплатным.

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