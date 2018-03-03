Поклонская предложила назвать новейшее российское оружие Крымом

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская предложила свои версию названия для боевого лазерного комплекса, о котором рассказал в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин

Как писали Юга.ру, Путин представил новейшие виды российского вооружения. Министерство обороны России запустило народное голосование, по итогам которого выберет названия для трех систем вооружений: боевого лазера, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.

«Я предлагаю дать название "Крым" боевому лазерному комплексу, а беспилотному подводному аппарату — название "Севастополь"», — написала Наталья Поклонская на своей странице «Вконтакте».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новую крылатую ракету «Пальмира», а губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил назвать ракету «Атаман».