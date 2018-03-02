«Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче сезона
Футболисты махачкалинского «Анжи» ушли от поражения в матче с казанским «Рубином» в матче 21-го тура РФПЛ
Встреча, прошедшая на стадионе «Анжи-Арена», завершилась вничью — 1:1.
Счет в матче открыли гости на 36-й минуте — точным ударом отметился болгарин Ивелин Попов. Махачкалинцы сумели уйти от поражения в добавленное время — на 91-й минуте ворота «Рубина» поразил аргентинский нападающий Хуан Лескано.
По итогам матча «Анжи» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» с 24 баллами расположился на 11-м месте.
В 22-м туре махачкалинцы 9 марта встретятся в гостях с «Уфой».
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