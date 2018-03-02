«Анжи» сыграл вничью с «Рубином» в первом матче сезона

Дагестан, Вся Россия

Распечатать

Футболисты махачкалинского «Анжи» ушли от поражения в матче с казанским «Рубином» в матче 21-го тура РФПЛ

Встреча, прошедшая на стадионе «Анжи-Арена», завершилась вничью — 1:1.

Счет в матче открыли гости на 36-й минуте — точным ударом отметился болгарин Ивелин Попов. Махачкалинцы сумели уйти от поражения в добавленное время — на 91-й минуте ворота «Рубина» поразил аргентинский нападающий Хуан Лескано.

По итогам матча «Анжи» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата. «Рубин» с 24 баллами расположился на 11-м месте.

В 22-м туре махачкалинцы 9 марта встретятся в гостях с «Уфой».

ФК «Анжи» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Во время ЧМ по футболу в Ростове выступят 5 тысяч артистов
Путин подписал закон о контрсанкциях
КЛЮЧАВТО стал дилером Mazda в Москве
В Адыгее построят козью ферму и мини-завод по переработке молока
Акция за освобождение режиссера Олега Сенцова прошла в Ростове
Двух пьяных пилотов «Победы» сняли с рейса до Махачкалы

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале