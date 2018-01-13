ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

В Центризбиркоме завершили прием документов от кандидатов в президенты России от политических партий

За пять дней ЦИК должен проверить документы и либо зарегистрировать кандидатов, либо отказать им. В случае положительного решения кандидаты смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей для регистрации. Процедуру выдвижения прошли 14 партийных кандидатов, двое из них (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) не должны будут собирать подписи, потому что представляют парламентские партии, сообщает «Российская газета».

Остальным 12 кандидатам от непарламентских партий надо предоставить 100 тыс. подписей в свою поддержку. От самовыдвиженцев требуется 300 тыс. подписей. Подписные листы сдаются в ЦИК до 18:00 31 января, потом их 10 дней будут проверять. Потом кандидатов должны зарегистрировать, либо отказать.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, с начала кампании в комиссию поступило 70 уведомлений и желании участвовать в выборах.