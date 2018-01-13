ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ
В Центризбиркоме завершили прием документов от кандидатов в президенты России от политических партий
За пять дней ЦИК должен проверить документы и либо зарегистрировать кандидатов, либо отказать им. В случае положительного решения кандидаты смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей для регистрации. Процедуру выдвижения прошли 14 партийных кандидатов, двое из них (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) не должны будут собирать подписи, потому что представляют парламентские партии, сообщает «Российская газета».
Остальным 12 кандидатам от непарламентских партий надо предоставить 100 тыс. подписей в свою поддержку. От самовыдвиженцев требуется 300 тыс. подписей. Подписные листы сдаются в ЦИК до 18:00 31 января, потом их 10 дней будут проверять. Потом кандидатов должны зарегистрировать, либо отказать.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, с начала кампании в комиссию поступило 70 уведомлений и желании участвовать в выборах.
Как сообщали Юга.ру, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Прочитать о тех, кто выдвинул свою кандидатуру на пост президента, читайте в материале Юга.ру «18 друзей Путина».
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