ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты РФ

Вся Россия

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  • © Влад Александров, ЮГА.ру

В Центризбиркоме завершили прием документов от кандидатов в президенты России от политических партий

За пять дней ЦИК должен проверить документы и либо зарегистрировать кандидатов, либо отказать им. В случае положительного решения кандидаты смогут открыть избирательные счета и начать сбор подписей для регистрации. Процедуру выдвижения прошли 14 партийных кандидатов, двое из них (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) не должны будут собирать подписи, потому что представляют парламентские партии, сообщает «Российская газета».

Остальным 12 кандидатам от непарламентских партий надо предоставить 100 тыс. подписей в свою поддержку. От самовыдвиженцев требуется 300 тыс. подписей. Подписные листы сдаются в ЦИК до 18:00 31 января, потом их 10 дней будут проверять. Потом кандидатов должны зарегистрировать, либо отказать.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, с начала кампании в комиссию поступило 70 уведомлений и желании участвовать в выборах.

Как сообщали Юга.ру, выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Прочитать о тех, кто выдвинул свою кандидатуру на пост президента, читайте в материале Юга.ру «18 друзей Путина».

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