Осетинский путешественник идет пешком от Владикавказа до Владивостока
Путешественник Заур Гуриев из Северной Осетии решил пройти пешком от Владикавказа до Владивостока. Всего — около 10 тыс. км
Начал свое путешествие 28-летний Гуриев в октябре, и сейчас находится в Уфе. Это примерно треть пути.
«Я иду и получаю удовольствие от того, что вижу, с кем общаюсь. Я хочу увидеть, какие люди в России, увидеть разную культуру», — отмечает Гуриев.
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По его словам, обойти всю страну пешком было мечтой его детства. Своими впечатлениями путешественник делится с подписчиками в социальных сетях.
Во Владивосток Заур планирует дойти к декабрю 2018 года, а финишировать — на улице Владикавказской в этом городе. В этом символическая идея путешествия — связать города-побратимы. Также своим походом он хочет привлечь внимание к проблемам экологии и восстановления популяции переднеазиатского леопарда в Северной Осетии.
Чем дальше, тем холоднее. Но это только погода, отметка на термометре, в душе же все наоборот, чем холоднее, тем жарче �� впервые в пути сегодня прошел посреди леса, а не лесополосы. Эти деревья покрытые толстым слоем снего, тишина (пока машин нет) снег с неба �� , я не могу описать всю красоту которую видел, но это будто сказка �� до #Сызрани около 70км. Спасибо всем кто поддерживает и помогает, бæркадджын ут æнæниз, æнæмаст �� #МечтыДолжныСбываться #ВозвращениеБарса #БерегитеРодныхиБлизких #ЛюбитеРодину #БерегитеПрироду #туризм #РоссияНеБезДобрыхЛюдей #РОССИЯ #tourism #RUSSIA #travel #Baltson15 #worldtravel #ВВП #КЕП #владикавказ_владивосток #путешествие #ДвижениеЖизнь
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