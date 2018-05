Осетинский путешественник идет пешком от Владикавказа до Владивостока

Чем дальше, тем холоднее. Но это только погода, отметка на термометре, в душе же все наоборот, чем холоднее, тем жарче впервые в пути сегодня прошел посреди леса, а не лесополосы. Эти деревья покрытые толстым слоем снего, тишина (пока машин нет) снег с неба , я не могу описать всю красоту которую видел, но это будто сказка до #Сызрани около 70км. Спасибо всем кто поддерживает и помогает, бæркадджын ут æнæниз, æнæмаст #МечтыДолжныСбываться #ВозвращениеБарса #БерегитеРодныхиБлизких #ЛюбитеРодину #БерегитеПрироду #туризм #РоссияНеБезДобрыхЛюдей #РОССИЯ #tourism #RUSSIA #travel #Baltson15 #worldtravel #ВВП #КЕП #владикавказ_владивосток #путешествие #ДвижениеЖизнь

A post shared by ГУРИЕВ ЗАУР (@baltson15) on Dec 15, 2017 at 7:59am PST