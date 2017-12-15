Осетинский путешественник идет пешком от Владикавказа до Владивостока

Путешественник Заур Гуриев из Северной Осетии решил пройти пешком от Владикавказа до Владивостока. Всего — около 10 тыс. км

Начал свое путешествие 28-летний Гуриев в октябре, и сейчас находится в Уфе. Это примерно треть пути.

«Я иду и получаю удовольствие от того, что вижу, с кем общаюсь. Я хочу увидеть, какие люди в России, увидеть разную культуру», — отмечает Гуриев.