Женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете на ОИ-2018

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Женская сборная России взяла бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане

В соревнованиях участвовали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Первое место заняла команда из Норвегии, они пробежали эстафету за 51 минуту 24,3 секунды. Серебро взяли шведки, которые отстали от победительниц на 2 секунды, сообщает RT.

Российские спортсменки отстали на 43,3 секунды.

Лыжные гонки Олимпиада в Пхенчхане

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