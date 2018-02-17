Женская сборная России заняла третье место в лыжной эстафете на ОИ-2018

Женская сборная России взяла бронзу в лыжной эстафете на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане

В соревнованиях участвовали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Первое место заняла команда из Норвегии, они пробежали эстафету за 51 минуту 24,3 секунды. Серебро взяли шведки, которые отстали от победительниц на 2 секунды, сообщает RT.

Российские спортсменки отстали на 43,3 секунды.