«Открытая Россия» проведет всероссийскую акцию «Дом, где живет память о Немцове»

27 февраля «Открытая Россия» предлагает жителям российских городов присоединиться к акции памяти Бориса Немцова, разместив на своем доме мемориальную табличку

27 февраля — день убийства Бориса Немцова. «Открытая Россия» проведет акцию «Дом, где живет память о Немцове». Присоединиться к акции сможет каждый, для этого нужно будет разместить на своем доме мемориальную табличку с текстом: «В этом доме живет память о Борисе Немцове — настоящем человеке и патриоте». Распечатать макет таблички можно самостоятельно или обратиться за помощью к координаторам «Открытой России».

Помимо этого в нескольких городах запланированы митинги. В Ростове митинг пройдет 25 февраля в 13:00 в сквере имени Седова.

«В Ростове-на-Дону проведение митинга в этот день стало доброй траурной традицией. Впервые мы собрались в сквере им. Седова на следующий день после убийства. Каждый год на митинг приходят представители "Солидарности" и "Открытой России", "Яблока" и "Парнаса", "Гражданской инициативы" и Партии 5 декабря, — говорит руководитель ростовского отделения движения «Открытая Россия» Елена Меньшенина. — Администрация всегда согласует это мероприятие, поддерживая идею о несовместимости политики и насилия. В этом году согласованный митинг также будет проведен в сквере им. Седова».

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. 13 июля Московский окружной военный суд назначил бывшему офицеру чеченского батальона МВД «Север» Зауру Дадаеву, которого считают непосредственным убийцей Немцова, наказание в 20 лет колонии строгого режима. Остальные фигуранты — троюродные братья Дадаева Анзор и Шагид Губашевы, а также экс-сотрудник РОВД Шелковского района Чечни Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев — получили от 11 до 19 лет заключения.