Генпрокурор Чайка заявил о предотвращении 24 терактов в 2017 году
Генеральный прокурор России Юрий Чайка 15 февраля сообщил, что в 2017 году правоохранительные органы предотвратили 24 теракта в стране
Чайка отметил, что в сотрудничестве с Национальным антитеррористическим комитетом удалось повысить уровень координации в борьбе с террористическими преступлениями, превентивные меры позволили за год на 16% сократить количество преступлений. В 2017 году было предотвращено 24 теракта, заявил генпрокурор, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, 12 декабря директор ФСБ России Александр Бортников заявил о предотвращении 18 терактов в 2017 году. 20 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что за год органы безопасности предотвратили более 60 терактов.
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