Генпрокурор Чайка заявил о предотвращении 24 терактов в 2017 году

Генеральный прокурор России Юрий Чайка 15 февраля сообщил, что в 2017 году правоохранительные органы предотвратили 24 теракта в стране

Чайка отметил, что в сотрудничестве с Национальным антитеррористическим комитетом удалось повысить уровень координации в борьбе с террористическими преступлениями, превентивные меры позволили за год на 16% сократить количество преступлений. В 2017 году было предотвращено 24 теракта, заявил генпрокурор, передает RT.

Как сообщали Юга.ру, 12 декабря директор ФСБ России Александр Бортников заявил о предотвращении 18 терактов в 2017 году. 20 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что за год органы безопасности предотвратили более 60 терактов.