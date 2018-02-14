Верховный суд рассмотрит жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом 16 февраля

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Верховный суд РФ принял к производству жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах

В ВС сообщили, что судебное заседание по этому поводу назначено на 16 февраля в 10:00, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в жалобе Собчак просит суд отменить решение ЦИК о регистрации Путина в качестве кандидата на выборах президента. Она заявила, что Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже трижды занимал эту должность — а с Медведевым якобы договорился о «временной уступке должности президента».

В свою очередь в Центризбиркоме заявили, что Путину ничто не препятствует участвовать в выборах.

«Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ — на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича (Путина) нет», — сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Владимир Путин Выборы Ксения Собчак

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