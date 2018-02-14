Два российских спортсмена не поехали на Олимпиаду в Пхенчхане по ошибке

Конькобежец Сергей Грязцов и бобслеист Дмитрий Попов не попали на зимние Олимпийские игры в Южную Корею из-за ошибки

Международный олимпийский комитет не выслал спортсменам приглашения — об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о допуске 32 российских спортсменов, не получивших приглашения на Олимпиаду. Там же говорится, что комитет одобрил участие 391 россиянина, но в Олимпийский комитет России отправили список из 389 спортсменов. При этом CAS не удовлетворил апелляцию Грязцова и Попова на решение МОК отказать в приглашении, сообщает RT.

В МОК заявили, что Грязцов и Попов не получили разрешения, потому что ОКР не включил их в соответствующий список.

«Общее количество спортсменов, имевших право на приглашение (на Олимпиаду), всегда было равно 389. Два спортсмена, о которых идет речь (Сергей Грязцов и Дмитрий Попов), вошли в список 389 спортсменов, о чем был уведомлен ОКР», — объяснили в комитете.