Российским военным рекомендовали закрыть аккаунты в соцсетях и не добавлять в друзья незнакомцев

Министерство обороны выпустило для солдат и офицеров памятки и наглядные пособия-плакаты о безопасном общении в интернете

Рекомендации по поведению в сети были разработаны в 2017 году, для удобства восприятия их сделали в виде памяток и плакатов и отправили в войска. Солдатам и офицерам советуют не использовать соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и другие аналогичные ресурсы. Следует отключать геолокацию и не публиковать данные о своей части и службе. Из документа следует, что иностранные спецслужбы постоянно анализируют публикации военнослужащих, поэтому фотографии и видеоматериалы с геометкой могут «привести к срыву боевой задачи».

Военных призвали попросить своих родственников и близких не распространять информацию об их службе. Кроме того, им советуют сделать аккаунты в соцсетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых людей, передают «Известия». «Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда», — заключила автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь. Минобороны готовит поправки к законам, после введения которых предложенные рекомендации станут обязательными к исполнению.