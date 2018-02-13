Российским военным рекомендовали закрыть аккаунты в соцсетях и не добавлять в друзья незнакомцев

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Министерство обороны выпустило для солдат и офицеров памятки и наглядные пособия-плакаты о безопасном общении в интернете

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Рекомендации по поведению в сети были разработаны в 2017 году, для удобства восприятия их сделали в виде памяток и плакатов и отправили в войска.

Солдатам и офицерам советуют не использовать соцсети «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и другие аналогичные ресурсы. Следует отключать геолокацию и не публиковать данные о своей части и службе. Из документа следует, что иностранные спецслужбы постоянно анализируют публикации военнослужащих, поэтому фотографии и видеоматериалы с геометкой могут «привести к срыву боевой задачи».

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Военных призвали попросить своих родственников и близких не распространять информацию об их службе. Кроме того, им советуют сделать аккаунты в соцсетях максимально закрытыми и не добавлять в друзья незнакомых людей, передают «Известия».

«Рекомендации не ограничивают личную свободу военнослужащих, только предупреждают их о возможных негативных последствиях активности в интернете. Важен акцент на том, что любая информация, попавшая в интернет, остается там навсегда», — заключила автор книги «Социальные сети: новые технологии управления миром» Мария Филь.

Минобороны готовит поправки к законам, после введения которых предложенные рекомендации станут обязательными к исполнению.

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